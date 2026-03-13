Dayseeker live on tour

Fear Factory-Gitarrist Dino Cazares hat kein Interesse an erneuter Zusammenarbeit mit ehemaligen Band-Mitgliedern.
Fear Factory mussten über die Jahre einige Line-up-Wechsel verkraften, und die Fans sind neugierig, ob es je zu einer Wiedervereinigung der ehemaligen Mitglieder kommt. Das einzig verbliebene Gründungsmitglied und Gitarrist Dino Cazares hat sich nun erneut zu der Thematik geäußert. Kein Hass In einem Facebook-Post schreibt der Gitarrist: "Ich hege keinen Hass gegenüber ehemaligen Mitgliedern. Aber, um das klarzustellen: Ich werde nicht mehr mit ihnen zusammenarbeiten. Ich bin mir sicher, dass das Gefühl auf Gegenseitigkeit beruht. Was getan ist, ist getan, und das Kapitel ist für immer abgeschlossen." Weiter meint Cazares: "Ich habe das hinter mir gelassen und werde mich weiter…
