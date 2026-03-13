Dirty Three live on tour

David Ellefson kann Dave Mustaines Anmerkung über das Fehlverhalten eines Ex-Megadeth-Mitglieds nicht nachvollziehen.
David Ellefson, der im Mai 2021 nach einem Schmuddelvorfall bei Megadeth rausflog, hat in einem aktuellen Interview im Quemar Un Patrullero-Podcast einen Kommentar von Dave Mustaine auseinandergenommen. Der einstige Metallica-Musiker hatte im Dezember 2025 ein finales Konzert mit ehemaligen Band-Mitgliedern ausgeschlossen — wegen des Verhaltens von einem früheren, namentlich nicht genannten Weggefährten. Für den Bassisten geht diese Logik auf keine Kuhhaut. Moralisch überlegen? "Dass es so aufgehört hat, wie es aufgehört hat — und dann sagt Mustaine auch noch kürzlich: ‚Wegen dem, was eine Person getan hat, kann ich keinen zurückholen…‘", beginnt Ellefson seine Replik. "Weißt du was? Leck mich…
