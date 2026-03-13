Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Dirty Three live on tour

teilen
mailen
teilen

November 2026

Alles über Dirty Three

teilen
mailen
teilen

Nächster Artikel

Vorheriger Artikel

Zuletzt kommentiert
Meistgelesen
Neue Reviews
Ellefson schimpft auf Mustaine wegen "Verhalten"-Kommentar
Dave Ellefson (l.) und Dave Mustaine mit Megadeth im Jahr 2017 bei den Grammy Awards
David Ellefson kann Dave Mustaines Anmerkung über das Fehlverhalten eines Ex-Megadeth-Mitglieds nicht nachvollziehen.
David Ellefson, der im Mai 2021 nach einem Schmuddelvorfall bei Megadeth rausflog, hat in einem aktuellen Interview im Quemar Un Patrullero-Podcast einen Kommentar von Dave Mustaine auseinandergenommen. Der einstige Metallica-Musiker hatte im Dezember 2025 ein finales Konzert mit ehemaligen Band-Mitgliedern ausgeschlossen — wegen des Verhaltens von einem früheren, namentlich nicht genannten Weggefährten. Für den Bassisten geht diese Logik auf keine Kuhhaut. Moralisch überlegen? "Dass es so aufgehört hat, wie es aufgehört hat — und dann sagt Mustaine auch noch kürzlich: ‚Wegen dem, was eine Person getan hat, kann ich keinen zurückholen…‘", beginnt Ellefson seine Replik. "Weißt du was? Leck mich…
Weiterlesen
Zur Startseite