Frazey Ford live on tour

Megadeth wollen mit ihrem finalen Album ein letztes Mal auf Welttournee gehen, bevor der Gesundheitszustand von Dave Mustaine dies unmöglich macht.

Megadeth haben vor wenigen Wochen mit ihrem Band-betitelten Album ihr vermutlich letztes Werk veröffentlicht (hier Review lesen). Bevor die Thrash Metal-Legenden von dannen ziehen, stellt Mastermind Dave Mustaine noch eine letzte Welttournee in Aussicht, die mehrere Jahre umfassen soll. Außerdem erklärt er, warum die Zeit zum Aufhören drängt. Er wolle nur so lange auf der Bühne stehen, wie sein Körper noch Liveshows durchhält, so der Musiker. Megadeth auf den letzten Metern Dave Mustaine wird und wurde in den letzten Jahren von etlichen gesundheitlichen Problemen geplagt. So leidet er unter anderem an Dupuytren‑Kontraktur – einer Erkrankung des Bindegewebes in der Handfläche,…