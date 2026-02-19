Deaf Club live on tour

Der ehemalige Sänger Brian Burkheiser und I Prevail haben ihren Rechtsstreit beigelegt. Zudem kündigt der Musiker einen neuen Song an.
Zwischen I Prevail und dem ehemaligen Sänger Brian Burkheiser scheinen sich die Wogen zu glätten: Nachdem der Musiker die Band im Mai 2025 verlassen hatte, entflammte zwischen beiden Parteien ein Rechtsstreit. Burkheiser sei die Veröffentlichung eigener Musik verboten gewesen, hieß es damals. Doch nun meldete sich dieser in den Sozialen Medien zu Wort – und verkündete, dass die juristische Auseinandersetzung zwischen I Prevail und ihm nun offiziell beigelegt sei. Keinen Streit mehr „Ich freue mich sehr, euch mitteilen zu können, dass ich nun offiziell ein unabhängiger Künstler bin und meine eigene Musik unter dem Namen Scatterbrain veröffentlichen werde“, erklärte Burkheiser in…
