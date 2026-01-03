Den Der Hale live on tour

METAL HAMMER-Mitarbeitende, die in den letzten 12 Monaten (vor oder hinter den Kulissen) regelmäßig für uns im Einsatz waren, blicken auf ihr persönliches Jahr zurück. Dabei stellen wir Songs von Ozzy Osbourne nach.

Die besten Alben 2025: The Butcher Sisters DAS WEISSE ALBUM Ghost SKELETÀ Daron Malakian And Scars On Broadway ADDICTED TO THE VIOLENCE Avatar DON'T GO IN THE FOREST Halestorm EVEREST Wucan AXIOMS The Darkness DREAMS ON TOAST Mantar POST APOCALYPTIC DEPRESSION Kadavar I JUST WANT TO BE A SOUND Arch Enemy BLOOD DYNASTY