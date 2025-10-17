Devado live on tour

Vor genau 35 Jahren kehrten Blind Guardian ihren musikalischen Wurzeln den Rücken zu. Wir blicken zurück in die Vergangenheit.
Am 3. Oktober 1990 öffnete sich ein neues Kapitel in der Geschichte des Power Metal: Mit TALES FROM THE TWILIGHT WORLD veröffentlichten Blind Guardian ihr drittes Studioalbum - ein Werk, das musikalisch neue Wege ging und neue erzählerische Maßstäbe setzte. Heute feiert dieses Album sein 35. Jubiläum, und es lohnt sich, noch einmal durch das Portal zwischen Realität und Fantasie zu schreiten. Zwischen Metal und Mythos Blind Guardian hatten sich mit ihren ersten beiden Alben als rasante Vertreter des deutschen Speed Metal etabliert. TALES FROM THE TWILIGHT WORLD markierte jedoch eine stilistische Wende. Weg von Speed- und Thrash- hin zu…
