Ivan Cornejo live on tour

Disturbed, Dark Tranquillity, Helloween u.v.a.: Wir empfehlen Metal-Konzerte, -Tourneen und -Festivals im Oktober 2025. Termine und Tickets!
Die größten, spannendsten, härtesten Tourneen und Konzerte im September 2025 – präsentiert von METAL HAMMER! Alle Live-Termine findet ihr übersichtlich im gedruckten Magazin, auf unserer Website und im METAL HAMMER-Ticketshop. Disturbed + Megadeth Die mehrfach mit Platin ausgezeichnete Metal-Band Disturbed hat eine 17 Termine umfassende "The Sickness 25th Anniversary Tour" durch Europa und das Vereinigte Königreich angekündigt. Mit dabei: Megadeth! >> Konzerttermine und Tickets - The Darkness The Darkness kommen im Oktober 2025 für vier Termine nach Deutschland. METAL HAMMER präsentiert. >> Tickets und Tourdates - Dark Tranquillity + Soen + Equilibrium + Iotunn Das Ultima Ratio Fest 2025 bringt…
Die zwanzig besten Metal-Bands mit Frauengesang
Die 20 besten Bands mit Frontfrau aus unterschiedlichen Genres von Symphonic- über Heavy- bis Death Metal seht und hört ihr hier.
Video: Corey Taylor schlägt Slipknot-Konzert-Besucher Handy aus der Hand
Gerechtfertigte Lektion oder überzogene Reaktion? Corey Taylor schlägt Konzertbesucher Smartphone aus der Hand.
Feuer und Naturgewalt: Rammstein auf dem Hurricane 2016 (Konzertbericht)
24.06.2016, Hurricane-Festival: Am Hurricane-Freitag hatte sich die NDH-Elite Rammstein angekündigt. METAL HAMMER war vor Ort und berichtet von Feuer und Naturgewalt.
Ehemaliger The Mars Volta-Sänger hat Gras für 1000$ die Woche geraucht
Der ehemalige The Mars Volta-Sänger Cedric Bixler-Zavala hatte laut eigener Aussage ein erhebliches Gras-Problem!
Kingsglaive: Final Fantasy XV: Die Charaktere des spektakulären CGI-Spielfilms im Überblick
Seht hier die Bilder der charismatischen Charaktere und erfahrt etwas zur Geschichte der Hauptfiguren König Regis und den mutigen Soldaten Nyx.