Kind Kaputt live on tour

Trivium müssen fortan ohne Drummer Alex Bent weitermachen, Sepultura-Schlagzeuger Greyson Nekrutman springt temporär ein.

Am Wochenende informierten Trivium über eine überraschende personelle Rochade. Schlagzeuger Alex Bent nimmt seinen Hut bei den Modern-Metallern aus Florida. Der US-Amerikaner stieg 2016 ein und gab der Gruppe nach etlichen Drummer-Wechseln Stabilität. Konkrete Gründe für seinen Abgang legten Frontmann Matt Heafy und Co. bislang nicht vor, obgleich Bent offenbar schon ein neues Engagement an der Angel hat. Abschied "Trivium wünschen Alex Bent Erfolg bei seinen künftigen Bestrebungen, da er die Band verlässt", heißt es im offiziellen Statement hierzu. Der Trommler seinerseits kommentiert: "Ich bin mehr als dankbar für die neun unglaublichen Jahre bei Trivium, die voller unvergesslicher Momente, Musik und…