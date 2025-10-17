Rett Smith live on tour

System Of A Down-Frontmann Serj Tankian erzählt in einem neuen Interview, dass sich die Band momentan sehr gut versteht.
System Of A Down-Sänger Serj Tankian hat in einem neuen Interview mit Eddie Trunk auf dem SiriusXM-Format "Trunk Nation With Eddie Trunk" ein Update bezüglich der Band-internen Beziehungen gegeben. System Of A Down spielen seit ihrer Rückkehr 2011 eher sporadisch Konzerte und treten demnächst trotzdem in den größten Hallen ihrer Karriere auf. Auf Nachfrage meint Tankian: "Das ist ehrlicherweise keine Absicht. Ich wollte persönlich jahrelang gar nicht touren. Ich hatte eine Rücken-OP und einige andere Probleme, also war ich gesundheitlich nicht auf einer Höhe, mit der ich viel hätte reisen können." Eines nach dem Anderen "Eine Show hier, ein Konzert da.…
