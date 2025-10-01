Dez Dare live on tour

Mastodon-Gitarrist Bill Kelliher hat sich mit einem Instagram-Post erstmals zu Brent Hinds' Tod gemeldet.

Mastodon-Gitarrist Bill Kelliher hat sich einige Tage nach dem Tod seines ehemaligen Band-Kollegen Brent Hinds erstmals zu Wort gemeldet. Auf Instagram teilt er einige Bilder von Hinds und ihm sowie einige Abschiedsworte an Hinds. Er schreibt: "Es war diese Woche schwer, meine Emotionen in den Griff zu kriegen. Wir hatten gute und schlechte Zeiten, wie in jeder anderen Beziehung auch. Alles, das wir nach dieser ersten Prügelei in dem Van vor 25 Jahren geschafft haben. Ich hätte nicht gedacht, dass du uns so weggenommen werden würdest. Schwerer Verlust eines wahrlich einzigartigen, außergewöhnlichen Gitarrenzauberers." Familie Weiter heißt es in dem Post: "Mit dir…