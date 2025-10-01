Toggle menu

DM Bob live on tour

Oktober 2025

Alles über DM Bob

Heavy Metal in der DDR: "Metal Matters" Ende August
Szeneprotagonisten: Auftritt von Asathor im Jugendclub der Bauarbeiter, Magdeburg
Seit März 2024 gibt es im Haus der Geschichte in der Berliner Kulturbrauerei eine Sonderausstellung zum Thema Heavy Metal in der DDR, die man bis Ende August 2025 noch besuchen kann.
[Update vom 27.08.2025] Im Rahmen der Ausstellung „Heavy Metal in der DDR" im Museum in der Kulturbrauerei erweitern Sam Zamrik und Serkan Deniz in einem Gespräch mit der Kuratorin Franziska Gottschling den Blick auf das Genre. Ausgehend von persönlichen Erfahrungen und gesellschaftlichen Kontexten reflektieren sie ihre Perspektiven auf Metal als musikalische Ausdrucksform und als soziales Gefüge. Pop-Kultur Festival: Metal Matters: Zugänge zu einer widerständigen Musikkultur Sam Zamrik, 1996 in Damaskus, Syrien geboren, ist trans-queere Lyrikerin, Übersetzerin und politische Bildnerin. Veröffentlicht wurden einzelne Texte von der WIR MACHEN DAS-Initiative Weiter Schreiben sowie in verschiedenen deutschen Zeitungen wie taz und Tagesspiegel. Zamrik…
