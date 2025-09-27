Within Destruction live on tour

Das dritte Slayer-Album REIGN IN BLOOD schafft mit purer Thrash-Magie in nichtmal 29 Minuten neue Szenestandards.
METAL HAMMER hat die 500 besten Metal-Alben aller Zeiten gewählt – mit einer fast 100-köpfigen Jury. In die Liste geschafft haben es Veröffentlichungen von 1970 bis 2023. Heute stellen wir daraus vor: Platz 2: REIGN IN BLOOD von Slayer (1986) REIGN IN BLOOD ist ein Thrash-Manifest, eine Offenbarung für jeden Metal-Fan und das vielleicht beste Thrash Metal-Album aller Zeiten. Punkt. Unter uns: Bei REIGN IN BLOOD stimmt einfach jedes Detail. Dabei hätte auch alles ganz anders kommen können: Über Umwege erfährt Def Jam-Labelchef Rick Rubin, der bislang mit Hip-Hop-Künstlern wie LL Cool J oder Run-D.M.C. arbeitet, von der Band namens…
Zuletzt kommentiert
Die zwanzig besten Metal-Bands mit Frauengesang
Die 20 besten Bands mit Frontfrau aus unterschiedlichen Genres von Symphonic- über Heavy- bis Death Metal seht und hört ihr hier.
Video: Corey Taylor schlägt Slipknot-Konzert-Besucher Handy aus der Hand
Gerechtfertigte Lektion oder überzogene Reaktion? Corey Taylor schlägt Konzertbesucher Smartphone aus der Hand.
Feuer und Naturgewalt: Rammstein auf dem Hurricane 2016 (Konzertbericht)
24.06.2016, Hurricane-Festival: Am Hurricane-Freitag hatte sich die NDH-Elite Rammstein angekündigt. METAL HAMMER war vor Ort und berichtet von Feuer und Naturgewalt.
Ehemaliger The Mars Volta-Sänger hat Gras für 1000$ die Woche geraucht
Der ehemalige The Mars Volta-Sänger Cedric Bixler-Zavala hatte laut eigener Aussage ein erhebliches Gras-Problem!
Kingsglaive: Final Fantasy XV: Die Charaktere des spektakulären CGI-Spielfilms im Überblick
Seht hier die Bilder der charismatischen Charaktere und erfahrt etwas zur Geschichte der Hauptfiguren König Regis und den mutigen Soldaten Nyx.