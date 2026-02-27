Diaz Brothers live on tour

Schmier, Frontmann der deutschen Thrash-Formation Destruction, kann sich nicht vorstellen, etwas anderes zu tun als Musik zu machen.

Viele Musiker leben für ihre Kunst und können sich nicht vorstellen, bis zu ihrem Tod etwas anderes zu tun. Destruction-Sänger Marcel "Schmier" Schirmer geht es genauso, wie er im Interview mit Stefan Nilsson von Roppongi Rocks erzählt. Musik als Lifestyle Auf die Frage, was ihn nach all den Jahren noch antreibt, antwortet Schmier: "Musik ist ein Lifestyle. Es ist ein Gefühl, und es macht mich glücklich. Es macht viele Menschen glücklich." Dennoch hat er zeitweise auch mal etwas anderes ausprobiert als Musik, wie er erklärt. Dennoch ließ ihn die Kunst nicht los. "In all den Jahren habe ich versucht, mal…