Evanescence live on tour

Iron Maiden haben viel von Kiss gelernt - und sich in den Anfangsjahren von den Masken-Rockern unter die Arme greifen lassen. Dave Murray erinnert sich im Interview.
Iron Maiden feiern ihr 50. Jubiläum mit dem beeindruckenden Fotobuch ‘Infinite Dreams’. Anlässlich dessen Veröffentlichung sprach METAL HAMMER mit Band-Mitgliedern über den Bildband und die weltumspannende Karriere der Band. Das ausführliche Interview mit den Iron Maiden-Gitarristen Dave Murray und Adrian Smith sowie Fotobuch-Kurator Ben Smallwood lest ihr ab 17.10. in der Novemberausgabe des METAL HAMMER. Schon jetzt könnt ihr direkt reinhören: In der aktuellen Episode des METAL HAMMER Podcast spricht Dave Murray unter anderem über die Anfangsjahre von Iron Maiden. Kiss helfen Iron Maiden in der Not Beim Kramen in Erinnerungen an die ersten Jahre von Iron Maiden kommt Gitarrist…
