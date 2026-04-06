Fatal Collapse live on tour

Auf seinem 19. Alleingang WROC widmet sich Paul Gilbert der Vertonung eines durch George Washington bekannt gemachten Benimmbuchs.
Das komplette Interview mit Paul Gilbert findet ihr in der METAL HAMMER-Märzausgabe 2026, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! METAL HAMMER: Paul, dein aktuelles Soloalbum WROC basiert auf einer George Washington-Abschrift von gesellschaftlichen Benimmregeln aus dem 18. Jahrhundert. Wie hat sich aus diesem Stoff ein Rock-Album herauskristallisiert? Paul Gilbert: Ich hatte dieses Büchlein vor zwanzig Jahren mal gelesen. Als ich von der finalen Mr. Big-Show im Flugzeug von Japan nach Hause saß, überlegte ich, was für ein Soloalbum ich nun machen könnte. Ich liebe es, Gitarre zu spielen…
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