Gloin live on tour

Das mysteriöse Musikerkollektiv President veröffentlicht bald eine erste EP. Zudem soll das neue Jahr mit einer Tour eingeläutet werden.
Es ist noch immer ein Mysterium, wer hinter der Maskerade von President steckt. Die Formation sorgt seit Anfang dieses Jahres für Aufsehen und wilde Spekulationen. Als im Februar die Bands für das diesjährige Download Festival in Großbritannien bekanntgegeben wurden, tauchte der Name President auf. Bis dato hatte die Band noch nicht einen einzigen Song veröffentlich, folglich hatte auch niemand je von von ihnen gehört. Weiterhin geheimnisvoll Inzwischen sind mit ‘In The Name Of The Father’, ‘Fearless’ und ‘Rage’ drei Lieder erschienen, und der Auftritt beim Download Festival kann als voller Erfolg verbucht werden. Auch die erste Headlinershow im Juli war…
