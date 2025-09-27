Steve Hackett live on tour

Jack Osbourne hat noch einmal ausführlich seine Gedanken zum Tod seines alten Herren Ozzy Osbourne in einem Video aufbereitet.
Nach seiner jüngsten Retourkutsche gegen Roger Waters hat sich Jack Osbourne zu Wort gemeldet und seine Gedanken zum Tod seines Vaters dargelegt. Ozzy Osbourne verstarb bekanntlich am 22. Juli 2025 an einer Herzattacke. Demnach habe der 39-Jährige Großbritannien am 13. Juli verlassen. Da sei sein Vater noch gut drauf gewesen: "Er war in einer guten Stimmung, er war glücklich." Persönlicher Einblick Auf seine erste Reaktion angesprochen, als ihn ein langjähriger Angestellter der Familie mitten in der Nacht auf den 22. Juli geweckt hat, um ihm vom Lebensende seines alten Herren mitzuteilen, erzählt Jack Osbourne: "Zuerst spürte ich nur Schmerz und Traurigkeit.…
