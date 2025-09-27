Haller live on tour

Fans von Rock am Ring und Rock im Park dürfen sich über reichlich metallische Neuzugänge freuen, darunter Iron Maiden, Landmvrks und Trivium.
Für die nächstjährigen Ausgaben von Rock am Ring und Rock im Park standen bislang lediglich Linkin Park als Headliner fest. Nun haben die Veranstalter eine ganze Wagenladung weiterer Bands für die vom 5. bis 7. Juni 2026 zum einen am Nürburgring sowie zum anderen auf dem Nürnberger Zeppelinfeld stattfindenden Zwillings-Festivals bestätigt. Insgesamt kommt das Line-up erstaunlich metallisch daher. Rekord-Resonanz Neu mit dazu sind unter anderem Iron Maiden (welche ihre "Run For Your Lives"-Show mitbringen), Volbeat , Sabaton, Architects, Within Temptation und Trivium gekommen. Für Metalheads ebenfalls interessant dürften A Perfect Circle, Babymetal, Bad Omens, Electric Callboy, Hollywood Undead, Ice Nine…
Zuletzt kommentiert
Die zwanzig besten Metal-Bands mit Frauengesang
Die 20 besten Bands mit Frontfrau aus unterschiedlichen Genres von Symphonic- über Heavy- bis Death Metal seht und hört ihr hier.
Video: Corey Taylor schlägt Slipknot-Konzert-Besucher Handy aus der Hand
Gerechtfertigte Lektion oder überzogene Reaktion? Corey Taylor schlägt Konzertbesucher Smartphone aus der Hand.
Feuer und Naturgewalt: Rammstein auf dem Hurricane 2016 (Konzertbericht)
24.06.2016, Hurricane-Festival: Am Hurricane-Freitag hatte sich die NDH-Elite Rammstein angekündigt. METAL HAMMER war vor Ort und berichtet von Feuer und Naturgewalt.
Ehemaliger The Mars Volta-Sänger hat Gras für 1000$ die Woche geraucht
Der ehemalige The Mars Volta-Sänger Cedric Bixler-Zavala hatte laut eigener Aussage ein erhebliches Gras-Problem!
Kingsglaive: Final Fantasy XV: Die Charaktere des spektakulären CGI-Spielfilms im Überblick
Seht hier die Bilder der charismatischen Charaktere und erfahrt etwas zur Geschichte der Hauptfiguren König Regis und den mutigen Soldaten Nyx.