Hämatom live on tour

Die Thrash Metal-Giganten Machine Head kommen im April/Mai 2026 für acht intensive Shows nach Deutschland. METAL HAMMER präsentiert!

Auch nach mehr als drei Jahrzehnten, die seit der Veröffentlichung ihres legendären Debütalbums BURN MY EYES vergangen sind, gehören die kalifornischen Metal-Giganten Machine Head zu den vitalsten und erfolgreichsten Formationen in der Historie des globalen Thrash Metal. Stilistisch stets am Puls der Gegenwart, zugleich signifikant eigenständig und damit absolut zeitlos, hat sich das Quartett trotz seiner kompromisslosen, massiv grollenden Sound-Ästhetik gleich mit dem ersten Album in die Herzen und in die Topstar-Liga der weltweiten Metal-Gemeinde gespielt - und behauptet diesen exponierten Status seither mit jedem weiteren Album. Hierzulande sogar in besonderem Maße, denn auch ihr aktuelles, im vergangenen April erschienenes…