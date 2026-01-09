Miljö live on tour

Rival Sons-Frontmann Jay Buchanan wird sich in den nächsten Monaten zu Hause um seine krebskranke Frau kümmern.
Rival Sons-Frontmann Jay Buchanan hat sich mit einer unschönen Neuigkeit über seine Ehefrau zu Wort gemeldet. Wie der 50-Jährige im Gespräch mit Steve Harkins vom TalkShopLive's Rock 'N' Roll Channel offenbart, laboriert seine Gattin an Brustkrebs. Allerdings ist der Retro-Rocker diesbezüglich positiv gestimmt, weil sie zu Hause in Kalifornien die optimale gesundheitliche Unterstützung bekommt. Gefühl des Privilegs Auf die Frage, was Jay Buchanan in den kommenden Monaten vorhat, entgegnete er: "Es stehen ein paar Konzerte an — ein paar Solo-Shows [zur Bewerbung seines Solodebüts WEAPONS OF BEAUTY, welches am 6. Februar 2026 erscheint — Anm.d.A.]. Und Rivals werden ein weiteres…
