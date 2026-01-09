Love Ghost live on tour

Besuch im Plattenladen mit Kreator: Mille Petrozza und Frédéric Leclercq shoppen im Coretex Berlin. Nur hier im Video!
Die neue METAL HAMMER-Ausgabe 01/2026 (www.metal-hammer.de/kreator) enthält eine exklusive Sammlervinyl-7“ von KREATOR mit zwei Tracks – der physisch bislang nur hier erhältlichen KRUSHERS OF THE WORLD-Single ‘Satanic Anarchy’ sowie der unveröffentlichten Live-Aufnahme ‘Strongest Of The Strong’ vom METAL HAMMER PARADISE 2023. Dazu passend begleiten wir MILLE PETROZZA und FRÉDÉRIC LECLERCQ in einen Berliner Plattenladen. Die ausführliche Reportage zum Besuch bei Coretex Records in Berlin-Kreuzberg lest ihr im Heft, wo ihr auch die exklusive Vinyl-Beilage findet. Seht hier im Video, wie sich Mille Petrozza und Frédéric Leclercq von Kreator durch den Plattenladen arbeiten, welche Schätze sie ausgraben, und wie ihr persönliches…
