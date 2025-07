Heldmaschine live on tour

Osi And The Jupiter

5.5 / 7

Dark Folk

Atmosphärisch und mitreißend schön. Nicht anders lässt sich die instrumentale Eröffnung mit ‘Saged Incantations’ und ‘A Dark Carriage Lead By Blind Men’ von LAVARTUS beschreiben. Mit Osi And The Jupiter hat Multiinstrumentalist Sean Kratz, der ansonsten in sehr viel härteren musikalischen Gefilden (Ulven, Drymarchon) unterwegs ist, etwas geschaffen, das Ruhe und Aufmerksamkeit fordert. ‘Snake Healer’ […]