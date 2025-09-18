High Desert Queen live on tour

Schon im September 1985 erkannte der METAL HAMMER die Qualität des Dio-Drittwerks. 40 Jahre nach der Veröffentlichung wird zurückgeblickt.
Im September dieses Jahres feiert eine bis heute zur Print-Version des METAL HAMMER gehörende Rubrik ihr 40. Jubiläum: Der Soundcheck. Das Album, welches den ersten Soundcheck-Pokal mit nach Hause brachte, erschien bereits heute vor 40 Jahren: Es handelt sich um das Drittwerk von Dio. SACRED HEART stand zwar bereits zu seiner Veröffentlichungszeit unter einem schlechten Stern, das tut der Scheibe jedoch keinen Abbruch. Aufgrund des runden Geburtstags tauchen wir heute tiefer in die Geschichte rund um SACRED HEART ein. Von Streit geprägt SACRED HEART sollte das letzte Dio-Album bleiben, welches in der Originalbesetzung veröffentlicht wurde. Die Spannungen innerhalb der Band…
