Toggle menu

Metal Hammer

 Search

High Desert Queen live on tour

teilen
mailen
teilen

Oktober 2025

Alles über High Desert Queen

teilen
mailen
teilen

Nächster Artikel

Vorheriger Artikel

Zuletzt kommentiert
Meistgelesen
Neue Reviews
Dio: 40 Jahre Drittwerk SACRED HEART
Schon im September 1985 erkannte der METAL HAMMER die Qualität des Dio-Drittwerks. 40 Jahre nach der Veröffentlichung wird zurückgeblickt.
Im September dieses Jahres feiert eine bis heute zur Print-Version des METAL HAMMER gehörende Rubrik ihr 40. Jubiläum: Der Soundcheck. Das Album, welches den ersten Soundcheck-Pokal mit nach Hause brachte, erschien bereits heute vor 40 Jahren: Es handelt sich um das Drittwerk von Dio. SACRED HEART stand zwar bereits zu seiner Veröffentlichungszeit unter einem schlechten Stern, das tut der Scheibe jedoch keinen Abbruch. Aufgrund des runden Geburtstags tauchen wir heute tiefer in die Geschichte rund um SACRED HEART ein. Von Streit geprägt SACRED HEART sollte das letzte Dio-Album bleiben, welches in der Originalbesetzung veröffentlicht wurde. Die Spannungen innerhalb der Band…
Weiterlesen
Zur Startseite