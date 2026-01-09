Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Hyper Gal live on tour

teilen
mailen
teilen

Alles über Hyper Gal

teilen
mailen
teilen

Nächster Artikel

Vorheriger Artikel

Zuletzt kommentiert
Meistgelesen
Neue Reviews
Black Sabbaths Bill Ward schrieb Tribut-Song für Peter Steele
Bill Ward
Nach dem Tod des Type O Negative-Sängers Peter Steele schrieb Bill Ward ein Tribut für ihn. Der Song soll bald veröffentlicht werden.
In einem Interview mit Sirius XM-Radiomoderator und Musik-Fan Mark Strigl auf dessen YouTube-Kanal sprach Johnny Kelly, einst Type O Negative- und aktuell unter anderem Danzig-Trommler, über einen unveröffentlichten Song mit Black Sabbaths Bill Ward. Dabei handelt es sich um eine Kollaboration mit den Type O Negative-Instrumentalisten zwecks eines Peter Steele-Tributs. Die Hintergründe Kelly sagte: „Ich glaube das muss jetzt schon acht Jahre her sein oder so. Der Hintergrund ist, dass Bill zu der Zeit, als Peter starb, einen Tribut-Song für ihn schrieb. Und er wollte, dass der Rest von uns darauf spielte – Kenny (Hickey, Type O Negative, Gitarrist), Josh…
Weiterlesen
Zur Startseite