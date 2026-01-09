Hecht live on tour

Don Dokken spricht über die Möglichkeit einer neuen EP und stellt klar, dass er nicht vorhat, so bald in Rente zu gehen.

Früher in diesem Jahr erklärte Don Dokken in einem Interview, dass er kürzertreten und sogar „möglicherweise noch in diesem Jahr“ sein letztes Konzert mit Dokken spielen wolle. Allzu verwunderlich wäre es angesichts seines Alters und seiner körperlichen Verfassung nicht. 2019 musste er sich einer Hals- und Wirbelsäulenoperation unterziehen. Seitdem ist sein rechter Arm fast vollständig gelähmt. Alt, aber kein Rentner Im Gespräch mit Talkin' Bout Rock erklärt Dokken zunächst: „Ich kann nicht mehr Gitarre spielen, was mich total ärgert.“ Der operierende Arzt sei schlichtweg ein Stümper gewesen, und so „kam einfach ein Unglück nach dem anderen.“ Aber singen könne er…