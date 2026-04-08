Japanische Kampfhörspiele live on tour

Die wichtigsten Metal-Neuerscheinungen der Woche vom 20.03. in der Übersicht – diesmal mit unter anderem Tyketto und Poison The Well.
Exodus GOLIATH startet mit den beiden klassischen Thrashern ‘3111’ und ‘Hostis Humani Generis’, wobei vor allem bei Letzterem auffällt, dass das Riffing irgendwie nicht ganz zu Dukes‘ Gekeife passt. Gleiches gilt auch für den... (Hier weiterlesen) Axel Rudi Pell Das von Pell persönlich in den Grefrahter Studios von Blind Guardian unter Assistenz von Tontechniker Thomas Geiger (Helloween, Hammerfall) produzierte 23. Album des gemeinhin als „Blackmore aus Bochum-Wattenscheid“ bekannten ehemaligen Steeler-Gitarristen bietet dabei schon jetzt elf neue wie gute Gründe, die... (Hier weiterlesen) Gaerea Zehn Jahre nach Band-Gründung erscheint mit LOSS jetzt ihr fünftes Album. Und es könnte, nein: es sollte…
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