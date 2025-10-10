Joshua Idehen live on tour

Perturbator

5.5 / 7

Synth-Wave

Man muss kein allzu übertriebener Pessimist mehr sein, um festzustellen: Richtig gut läuft das da draußen alles auch nicht mehr. Perturbator macht daraus gewitzterweise eine Tugend und haut mit AGE OF AQUARIUS sein persönliches Weltuntergangsalbum raus. Düster, apokalyptisch und stark dystopisch waren die Synth-Wave-Welten des französischen Musikers schon immer, klar. Dennoch kann man ­attes­tieren: Spätestens […]