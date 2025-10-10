Gregor Hägele live on tour

In Berlin sprachen wir mit den Queens Of The Stone Age-Musikern Dean Fertita und Jon Theodore über das wegweisende Untergrunderlebnis.
Das komplette Interview mit Queens Of The Stone Age findet ihr in der METAL HAMMER-Oktoberausgabe 2025, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! Es gibt nicht viele Bands, die sich bemüßigt fühlen, an einem Show-Abend, genauer gesagt eine Stunde vor Stagetime, Interviews zu geben. Dann wiederum gehörte das Wort „gewöhnlich“ noch nie zum Vokabular der Queens Of The Stone Age geschweige denn zu ihrem Repertoire und Selbstverständnis. So begeisterte die Band unlängst nicht nur mit einem akustisch arrangierten Auftritt in den altehrwürdigen Pariser Katakomben, sondern bewies auf der Bühne…
