Judge live on tour

Bärte ab und dafür eine Million Dollar kassieren — ein sowohl reizvoller als auch abschreckender Deal, auf den ZZ Top nicht eingegangen sind.
Eines der Markenzeichen von ZZ Top — neben dem bluesigen Boogie-Rock natürlich — sind die Bärte von Billy Gibbons und Co. Der Frontmann und Gitarrist hat nun im Mohr Stories-Podcast von Schauspieler und Comedian Jay Mohr von einem unmoralischem Angebot berichtet. Und zwar stellte Gilette den Musikern einen ordentlichen Haufen Kohle in Aussicht — wenn sie sich denn ihre Bärte abschneiden. Gibbons und seinem Bartkompagnon Dusty Hill bot das Unternehmen jeweils eine Million US-Dollar. Schwer vorstellbar Das Ganze spielte sich bereits im Jahr 1984 ab. Berücksichtigt man die seitdem vonstatten gegangene Inflation, würde sich die Summe pro ZZ Top-Bart sogar…
