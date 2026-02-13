In Shards live on tour

Beim Full Metal Mayrhofen Festival Ende März 2026 vereinen sich die Traditionen des Zillertals mit der Leidenschaft der Metalheads. Finales Line-up und Tagesaufteilung bestätigt!
Full Metal Mayrhofen Datum Das Full Metal Mayrhofen findet vom 23. März bis zum 28. März 2026 statt. Veranstaltungsort CH-6290 Mayrhofen Tickets Der Vorverkauf ist gestartet. Alle Infos zur Ticket-Buchung findet ihr hier. Line-up In dieser Liste gibt es regelmäßige Updates – neu hinzugekommene Bands sind fett markiert. Beyond The Black Bloodbound The Butcher Sisters Die Analphabeten Donots Doro Dragony Emil Bulls Ensiferum Grimming Induction In Extremo Liquid Steel Ozzyfied Paleface Swiss Rauhbein Seasons In Black Turbobier Kasermandl und Stieralm: Evil Jared & Krogi, Mambo Kurt, Reis Against The Spülmachine, Blechblos’n, Da Rocka & Da Waitler, Cowgirls From Hell,…
Zuletzt kommentiert
Die zwanzig besten Metal-Bands mit Frauengesang
Die 20 besten Bands mit Frontfrau aus unterschiedlichen Genres von Symphonic- über Heavy- bis Death Metal seht und hört ihr hier.
Video: Corey Taylor schlägt Slipknot-Konzert-Besucher Handy aus der Hand
Gerechtfertigte Lektion oder überzogene Reaktion? Corey Taylor schlägt Konzertbesucher Smartphone aus der Hand.
Feuer und Naturgewalt: Rammstein auf dem Hurricane 2016 (Konzertbericht)
24.06.2016, Hurricane-Festival: Am Hurricane-Freitag hatte sich die NDH-Elite Rammstein angekündigt. METAL HAMMER war vor Ort und berichtet von Feuer und Naturgewalt.
Ehemaliger The Mars Volta-Sänger hat Gras für 1000$ die Woche geraucht
Der ehemalige The Mars Volta-Sänger Cedric Bixler-Zavala hatte laut eigener Aussage ein erhebliches Gras-Problem!
Kingsglaive: Final Fantasy XV: Die Charaktere des spektakulären CGI-Spielfilms im Überblick
Seht hier die Bilder der charismatischen Charaktere und erfahrt etwas zur Geschichte der Hauptfiguren König Regis und den mutigen Soldaten Nyx.