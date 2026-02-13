Dopelord live on tour

Mit dem Band-betitelten Album MEGADETH erreicht die Thrash Metal-Band die Spitze der US-Billboard Charts. Das ist ihr zum ersten Mal gelungen.

Obwohl Megadeth seit mehr als 40 Jahren existieren, gelang es den Thrash Metal-Legenden bisher noch nie, den ersten Platz der Billboard-Charts zu erklimmen. Bis jetzt. Mit ihrem Band-betitelten Album MEGADETH (hier Review lesen), dem voraussichtlich letzten ihrer Karriere, können Dave Mustaine und Co. endlich auf dem Chart-Thron Platz nehmen. Später Erfolg Laut Billboard verkauften Megadeth in der ersten Woche 73.000 Alben in den USA. Für die Band stellt das einen Meilenstein dar. Selbst mit Alben wie COUNTDOWN TO EXTINCTION (1992), RUST IN PEACE (1990) oder YOUTHANASIA (1994) konnten sie diese Marke nicht erreichen. Bisher war der zweite Platz mit COUNTDOWN…