Kissin‘ Dynamite live on tour

April Art im Video-Interview auf dem Rockharz: „Wir sind eine Band, die für das Live-Erlebnis ins Studio geht!“

Die Modern Metal-Band April Art ist bekannt für ihre energiegeladenen Liveshows, die das Publikum mitreißen und gute Laune verbreiten. Mit melodischen Hooks, der markanten, rauen Stimme von Sängerin Lisa-Marie Watz und ihrem Markenzeichen – der Farbe Rot – stechen die Hessener aus der Masse hervor und konnten sich den letzten Jahren eine wachsende Fan-Gemeinde erspielen. Mit RODEO veröffentlichte das Quartett vergangenes Jahr sein drittes Studioalbum. Auf dem Rockharz hat METAL HAMMER April Art zu einer kleinen Runde „Entweder-Oder“ eingeladen. Dabei haben wir nicht nur über aktuelle Lieblings-Bands und Aftershowparty-Gewohnheiten gesprochen, sondern auch die wirklich wichtigen Fragen des Lebens geklärt: „Pommes…