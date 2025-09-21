Liedfett live on tour

Seht hier, wie Sepultura-Gitarrist Andreas Kisser und sein Sohn Yohan Kisser Metal-Klassiker von Metallica, Iron Maiden und Co. covern.
Am 15. Juli spielte der Kisser Clan – das Projekt von Sepultura-Gitarist Andreas Kisser und seinem Sohn Yohan Kisser – eine exklusive Instrumental-Show im Teatro Anchieta in São Paulo, Brazil. Das Video seht ihr ganz unten. Das Repertoire der 90-minütigen Performance umfasste sowohl Sepultura-Songs als auch ikonische Nummern von Bands wie Metallica, Iron Maiden, Black Sabbath und Led Zeppelin. Zu den gespielten Songs gehören Klassiker wie ‘Orion’, ‘The Call Of Ktulu’ und ‘Moby Dick’. Auch Akustiknummern wie ‘The Clap’ (Yes) oder ‘Laguna Sunrise’ (Black Sabbath) fanden ihren Platz. Neben Andreas und Yohann Kisser an den Gitarren vervollständigen Gustavo Giglio am…
