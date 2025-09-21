Mocky live on tour

METAL HAMMER-Autorin Heidi Skrobanski spricht das Thema schlechte Sichtverhältnisse trotz Barrierefreiheitbemühungen bei Konzerten an.

Liebe Metalheads, wenn wir ein Konzert besuchen, wollen wir (zumindest die meisten) auch sehen, was auf der Bühne passiert und das Erlebnis in voller Gänze genießen – richtig? Richtig. Leider kommt allzu oft die berühmte „Ellenbogengesellschaft“ zum Vorschein. Jedoch soll es hier nicht um die hünenhaften Gestalten gehen, die sich gerne mal in den vorderen Reihen tummeln und damit allen unter 1,90 Metern die Sicht versperren. Nach dem Besuch eines Heavysaurus-Konzertes hatte ich Nackenschmerzen. Aber nicht vom Headbangen, sondern vom Kopfschütteln. Mehrfach musste ich beobachten, wie sich Erwachsene direkt vor ein Kind (das vielleicht etwas schüchtern an Mama gequetscht dennoch…