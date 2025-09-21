Winter live on tour

Die wichtigsten Metal-Neuerscheinungen der Woche vom 12.09. in der Übersicht – diesmal mit unter anderem We Came As Romans und Between The Buried And Me.
Lorna Shore I FEEL THE EVERBLACK FESTERING WITHIN ME knüpft nicht einfach nahtlos an PAIN REMAINS an, sondern geht deutlich weiter: Es ist das Werk einer Band, die alle Extreme des Deathcore voll auslebt. (Hier weiterlesen) Der Weg einer Freiheit Dass das Sechstwerk der Würzburger INNERN heißt, passt zum Gesamtbild. Wie üblich erforscht das Quartett in seinen oft überlangen Stücken unterschiedliche Stimmungen. (Hier weiterlesen) Diese und noch viele weitere aktuelle relevante Reviews findet ihr hier und in der METAL HAMMER-Septemberausgabe mit weltexklusiver Helloween-7"-Vinyl. *** Keine METAL HAMMER-Ausgabe verpassen, aber nicht zum Kiosk müssen: 3 Hefte zum Sonderpreis im Spezial-Abo für…
Zuletzt kommentiert
Die zwanzig besten Metal-Bands mit Frauengesang
Die 20 besten Bands mit Frontfrau aus unterschiedlichen Genres von Symphonic- über Heavy- bis Death Metal seht und hört ihr hier.
Video: Corey Taylor schlägt Slipknot-Konzert-Besucher Handy aus der Hand
Gerechtfertigte Lektion oder überzogene Reaktion? Corey Taylor schlägt Konzertbesucher Smartphone aus der Hand.
Feuer und Naturgewalt: Rammstein auf dem Hurricane 2016 (Konzertbericht)
24.06.2016, Hurricane-Festival: Am Hurricane-Freitag hatte sich die NDH-Elite Rammstein angekündigt. METAL HAMMER war vor Ort und berichtet von Feuer und Naturgewalt.
Ehemaliger The Mars Volta-Sänger hat Gras für 1000$ die Woche geraucht
Der ehemalige The Mars Volta-Sänger Cedric Bixler-Zavala hatte laut eigener Aussage ein erhebliches Gras-Problem!
Kingsglaive: Final Fantasy XV: Die Charaktere des spektakulären CGI-Spielfilms im Überblick
Seht hier die Bilder der charismatischen Charaktere und erfahrt etwas zur Geschichte der Hauptfiguren König Regis und den mutigen Soldaten Nyx.