Kwoon live on tour

Auch wenn Glenn Hughes den Spitznamen „The Voice Of Rock“ trägt, hat der 75-jährige Bassist und Sänger nie einen Hehl aus seiner Vorliebe für Funk, Soul und R&B gemacht.
Das komplette Interview mit Glenn Hughes findet ihr in der METAL HAMMER-Septemberausgabe 2025, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! METAL HAMMER: Glenn, seit deinem letzten Albumalleingang RESONATOR sind neun Jahre vergangen. Warum hast du für CHOSEN so lange gebraucht? Glenn Hughes: Bei RESONATE waren mein Team und ich davon überzeugt, dass dies ein Durchbruch wäre und die Platte auf großes Echo stoßen würde. Ich war sehr enttäuscht darüber, dass das Album nicht die Werbekampagne bekommen hat, die es verdient hätte. Das hat mich so aufgeregt, dass ich meine…
Zuletzt kommentiert
Die zwanzig besten Metal-Bands mit Frauengesang
Die 20 besten Bands mit Frontfrau aus unterschiedlichen Genres von Symphonic- über Heavy- bis Death Metal seht und hört ihr hier.
Video: Corey Taylor schlägt Slipknot-Konzert-Besucher Handy aus der Hand
Gerechtfertigte Lektion oder überzogene Reaktion? Corey Taylor schlägt Konzertbesucher Smartphone aus der Hand.
Feuer und Naturgewalt: Rammstein auf dem Hurricane 2016 (Konzertbericht)
24.06.2016, Hurricane-Festival: Am Hurricane-Freitag hatte sich die NDH-Elite Rammstein angekündigt. METAL HAMMER war vor Ort und berichtet von Feuer und Naturgewalt.
Ehemaliger The Mars Volta-Sänger hat Gras für 1000$ die Woche geraucht
Der ehemalige The Mars Volta-Sänger Cedric Bixler-Zavala hatte laut eigener Aussage ein erhebliches Gras-Problem!
Kingsglaive: Final Fantasy XV: Die Charaktere des spektakulären CGI-Spielfilms im Überblick
Seht hier die Bilder der charismatischen Charaktere und erfahrt etwas zur Geschichte der Hauptfiguren König Regis und den mutigen Soldaten Nyx.