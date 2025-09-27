Lonely Spring live on tour

Heavysaurus legen nach: Neuauflage des POMMESGABEL-Albums mit acht neuen Songs und noch mehr Tourdaten!
Die Kinder wollen noch mehr rocken, und am liebsten mit Heavysaurus! Dahinter verbergen sich vier Dinosaurier und ein Drache, die Rock-Musik für die ganze Familie in die Ohren und auf die Bühne bringen – ein echtes und kindgerechtes Live-Erlebnis mit bombastischer Show. Nach dem sensationellen Einstieg von POMMESGABEL auf Platz elf der deutschen Charts bekommt die Platte am 29.11. eine üppige Neuauflage: POMMESGABEL - RELOAD enthält acht brandneue, unveröffentlichte Songs neben Klassikern wie ‘Flugsaurier’, ‘Laser Ninja’ und ‘Der haarige Kobold (feat. Saltatio Mortis)’. Dazu gibt es ein neues dinotastisches Artwork und drei Formate: CD, CD mit Freundebuch und CD mit…
