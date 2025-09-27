Marillion live on tour

Wegen familiärer Umstände sieht sich Robse Dahn leider dazu gezwungen, die anstehende Tournee mit den Apokalyptischen Reitern abzusagen.
Schon Ende Mai musste der einstige Equilibrium-Frontmann Robse Dahn einige Festival-Auftritte mit seiner Band Robse absagen . In einer emotionalen Videobotschaft erklärte er, dass seine Mutter nur wenige Wochen zuvor Hirnblutungen und einen Schlaganfall erlitten hat und intensiver Fürsorge bedarf. Hinzu kommt, dass Robses Vater schon lange ein Pflegefall ist. Zum damaligen Zeitpunkt stand er allein mit der Situation da, was ihm „viel Kraft abverlangt“ hat. Zerrissen Einige Shows konnten schließlich doch stattfinden. Inzwischen hat der Sänger nämlich eine Hilfe eingestellt. Dies schreibt Robse in einer neuerlichen Botschaft an seine Fans, die sich jedoch auf die geplante Tour mit Die Apokalyptischen…
Zuletzt kommentiert
Die zwanzig besten Metal-Bands mit Frauengesang
Die 20 besten Bands mit Frontfrau aus unterschiedlichen Genres von Symphonic- über Heavy- bis Death Metal seht und hört ihr hier.
Video: Corey Taylor schlägt Slipknot-Konzert-Besucher Handy aus der Hand
Gerechtfertigte Lektion oder überzogene Reaktion? Corey Taylor schlägt Konzertbesucher Smartphone aus der Hand.
Feuer und Naturgewalt: Rammstein auf dem Hurricane 2016 (Konzertbericht)
24.06.2016, Hurricane-Festival: Am Hurricane-Freitag hatte sich die NDH-Elite Rammstein angekündigt. METAL HAMMER war vor Ort und berichtet von Feuer und Naturgewalt.
Ehemaliger The Mars Volta-Sänger hat Gras für 1000$ die Woche geraucht
Der ehemalige The Mars Volta-Sänger Cedric Bixler-Zavala hatte laut eigener Aussage ein erhebliches Gras-Problem!
Kingsglaive: Final Fantasy XV: Die Charaktere des spektakulären CGI-Spielfilms im Überblick
Seht hier die Bilder der charismatischen Charaktere und erfahrt etwas zur Geschichte der Hauptfiguren König Regis und den mutigen Soldaten Nyx.