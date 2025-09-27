Marillion live on tour

Wegen familiärer Umstände sieht sich Robse Dahn leider dazu gezwungen, die anstehende Tournee mit den Apokalyptischen Reitern abzusagen.

Schon Ende Mai musste der einstige Equilibrium-Frontmann Robse Dahn einige Festival-Auftritte mit seiner Band Robse absagen . In einer emotionalen Videobotschaft erklärte er, dass seine Mutter nur wenige Wochen zuvor Hirnblutungen und einen Schlaganfall erlitten hat und intensiver Fürsorge bedarf. Hinzu kommt, dass Robses Vater schon lange ein Pflegefall ist. Zum damaligen Zeitpunkt stand er allein mit der Situation da, was ihm „viel Kraft abverlangt“ hat. Zerrissen Einige Shows konnten schließlich doch stattfinden. Inzwischen hat der Sänger nämlich eine Hilfe eingestellt. Dies schreibt Robse in einer neuerlichen Botschaft an seine Fans, die sich jedoch auf die geplante Tour mit Die Apokalyptischen…