Mace live on tour

Nach der Reunion-Ankündigung lässt Twisted Sister-Gitarrist Jay Jay French eine weitere Bombe platzen. Offenbar tüftelt die Band an etwas.
Vergangenen Monat kündigten Twisted Sister an, anlässlich ihres 50. Jubiläums noch einmal auf Tour zu gehen. Der eigentliche Bühnenabschied liegt nunmehr neun Jahre zurück, das letzte neue Material noch länger. 2010 wurde mit ‘30’ das letzte neue Lied veröffentlicht, das auf der Neuauflage von STAY HUNGRY landete. Gitarrist Jay Jay French stand nun dem Radiosender 102.3 WBAB Rede und Antwort. Dabei sprach er unter anderem über ‘30’ und sein Vertrauen gegenüber Sänger Dee Snider, wobei er eine interessante Kleinigkeit durchsickern lässt. Toilettensongs Als Twisted Sister ‘30’ seinerzeit erstmals live präsentierten, nannte Snider die Nummer „Toilettensong“. Der Sänger habe damals vorausgesagt,…
Zuletzt kommentiert
Die zwanzig besten Metal-Bands mit Frauengesang
Die 20 besten Bands mit Frontfrau aus unterschiedlichen Genres von Symphonic- über Heavy- bis Death Metal seht und hört ihr hier.
Video: Corey Taylor schlägt Slipknot-Konzert-Besucher Handy aus der Hand
Gerechtfertigte Lektion oder überzogene Reaktion? Corey Taylor schlägt Konzertbesucher Smartphone aus der Hand.
Feuer und Naturgewalt: Rammstein auf dem Hurricane 2016 (Konzertbericht)
24.06.2016, Hurricane-Festival: Am Hurricane-Freitag hatte sich die NDH-Elite Rammstein angekündigt. METAL HAMMER war vor Ort und berichtet von Feuer und Naturgewalt.
Ehemaliger The Mars Volta-Sänger hat Gras für 1000$ die Woche geraucht
Der ehemalige The Mars Volta-Sänger Cedric Bixler-Zavala hatte laut eigener Aussage ein erhebliches Gras-Problem!
Kingsglaive: Final Fantasy XV: Die Charaktere des spektakulären CGI-Spielfilms im Überblick
Seht hier die Bilder der charismatischen Charaktere und erfahrt etwas zur Geschichte der Hauptfiguren König Regis und den mutigen Soldaten Nyx.