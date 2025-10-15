Maria Iskariot live on tour

Testament-Frontmann Chuck Billy offenbart im Interview, dass SOULS OF BLACK (1990) zum 35. Jubiläum neu veröffentlicht wird.
Testament-Frontmann Chuck Billy hat im Interview mit The Rockpit aus Australien erzählt, dass das vierte Album der Gruppe, SOULS OF BLACK, Ende 2025 oder Anfang 2026 zum 35. Jubiläum der Platte neu veröffentlicht wird. Billy erzählt: "Wir werden es neu abmischen. Wir haben tatsächlich das Zwei-Zoll-Band, also remixen wir das Album, anstatt es zu remastern. Es ist aktuell in Arbeit und wir haben auch eine neue Verpackung dazu. Ich glaube, dass es gegen Ende diesen Jahres oder Anfang nächsten Jahres herauskommt." Neues und Altes Die Thrasher feiern auf ihrer Tournee also nicht nur das neue Album PARA BELLUM, das am 10.…
