Magnolia Park live on tour

Vielleicht gibt es doch noch einmal neues Material von Megadeth, wie Bassist James LoMenzo in Aussicht stellt.
Eigentlich soll das kürzlich veröffentlichte, Band-betitelte Album der finale Longplayer aus dem Hause Megadeth sein. In Zuge dessen befinden sich Mastermind Dave Mustaine und Co. schließlich auch auf weltweiter Abschiedstournee. Doch offenbar besteht tatsächlich die Möglichkeit, dass die Thrash-Metaller doch noch einmal neuen Musik aufnehmen. Das wollte zumindest Bassist James LoMenzo im Interview bei Loud And Proud Italy nicht ausschließen. Sag niemals nie "Es gibt kein Gesetz, das besagt, dass wir keine Musik machen können, während wir auf Tour sind", befindet der Megadeth-Tieftöner. "Die großartigen Bands, die klassischen Bands, die wir lieben, waren auf Tour, haben sich ein Studio geholt,…
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