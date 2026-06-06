Massendefekt live on tour

Die wichtigsten Metal-Neuerscheinungen der Woche vom 22.05. in der Übersicht – diesmal mit unter anderem Midnight Rider und Blindead 23.
Dimmu Borgir Die Band ist weniger experimentell als beim Vorgänger unterwegs und bemüht sich, auch alten Vibe von Scheiben wie STORMBLÅST zu beschwören. (Hier weiterlesen) Exklusive Dimmu Borgir-Vinyl nur zusammen mit der neuen METAL HAMMER-Ausgabe. Diese Dimmu Borgir-Vinyl-7″ ist ein echtes Sammlerstück und ab 15.05.2026 nur zusammen mit METAL HAMMER-Ausgabe 06/2026 im Handel erhältlich. Sichert euch jetzt euer Exemplar, indem ihr Heft und Vinyl portofrei nach Hause bestellt. Exklusiv im METAL HAMMER-Online Shop unter www.metal-hammer.de/dimmuborgir und nur solange der Vorrat reicht! Den brandneuen Song „The Qryptfarer“ gibt es zuerst bei uns und nur hier auf 7″ zu hören, die mächtige…
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