Mork live on tour

Der Sänger, Gitarrist, Keyboarder, (Co-)Komponist von ‘Eye Of The Tiger’ und Songwriter Jim Peterik feierte jüngst seinen 75. Geburtstag.
Das komplette Interview mit Jim Peterik (The Ides Of March, Survivor, Pride Of Lions) findet ihr in der METAL HAMMER-Januarausgabe 2026, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! METAL HAMMER: Was waren deine ersten musikalischen Erfolgserlebnisse? Jim Peterik: Die Anfänge von Ides Of March haben mich geprägt. Dass ‘Vehicle’ 1970 ein Nummer eins-Hit wurde, war ein großes Ding für mich und hat mir gezeigt, dass ich erfolgreiche Songs schreiben kann. Das Survivor-Debüt mit Kim Basinger auf dem Cover war ein gutes Album mit einigen Perlen drauf, aber noch kein…
