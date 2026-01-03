Mr. Irish Bastard live on tour

Kiss-Bassist Gene Simmons spricht über Sport, Ernährung und sein Lieblingsessen. Außerdem gewährt er Einblick in seinen Kühlschrank.
Obwohl Kiss im Dezember 2023 offiziell ihren Bühnenabschied verkündet hatten, machen einige Mitglieder weiterhin von sich reden. In der neuesten Folge der Men’s Health-Videoserie ‘Gym & Fridge’ spricht Bassist und Frontmann Gene Simmons nun über sein Lieblingsessen und warum er keinen Alkohol trinkt. Süße Überraschungen „Nichts von dem, was ihr hier seht – die Salate –, entspricht meinem Geschmack. Meine Frau packt das alles rein, weil ich am liebsten einen Eisbecher mit heißer Schokoladensoße esse“, sagte Simmons, als er den Inhalt seines Kühlschranks präsentierte. „Mir ist es völlig egal, ob es Pasta oder Schmarotzerfleisch oder Foie gras oder irgendetwas mit…
