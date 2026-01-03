Warwolf live on tour

In einem Interview mit Brasiliens 89 Rádio Rock sprach Wolfgang Van Halen über sein neues Mammoth-Album THE END.
In einem Interview, das Wolfgang Van Halen mit dem brasilianischen Radiosender 89 Rádio Rock führte, sprach er über das neue Album seines Musikprojektes Mammoth, THE END. In diesem Kontext kam er auch darauf zu sprechen, was das Album für ihn in der Hinsicht auf seine Identität als Künstler bedeutet. Das vollständige Interview gibt es unten. Selbstfindung Wolfgang Van Halen sagte: „Das Album repräsentiert für mich, dass ich einen Zustand erreicht habe, in dem ich selbstbewusster bin und mich wohler fühle bezüglich meiner künstlerischen Identität. Ich fange jetzt erst an, mich endlich wohlzufühlen mit dem, was ich tue. Ja, ich glaube,…
Zuletzt kommentiert
Die zwanzig besten Metal-Bands mit Frauengesang
Die 20 besten Bands mit Frontfrau aus unterschiedlichen Genres von Symphonic- über Heavy- bis Death Metal seht und hört ihr hier.
Video: Corey Taylor schlägt Slipknot-Konzert-Besucher Handy aus der Hand
Gerechtfertigte Lektion oder überzogene Reaktion? Corey Taylor schlägt Konzertbesucher Smartphone aus der Hand.
Feuer und Naturgewalt: Rammstein auf dem Hurricane 2016 (Konzertbericht)
24.06.2016, Hurricane-Festival: Am Hurricane-Freitag hatte sich die NDH-Elite Rammstein angekündigt. METAL HAMMER war vor Ort und berichtet von Feuer und Naturgewalt.
Ehemaliger The Mars Volta-Sänger hat Gras für 1000$ die Woche geraucht
Der ehemalige The Mars Volta-Sänger Cedric Bixler-Zavala hatte laut eigener Aussage ein erhebliches Gras-Problem!
Kingsglaive: Final Fantasy XV: Die Charaktere des spektakulären CGI-Spielfilms im Überblick
Seht hier die Bilder der charismatischen Charaktere und erfahrt etwas zur Geschichte der Hauptfiguren König Regis und den mutigen Soldaten Nyx.