Mephorash live on tour

Das METAL HAMMER PARADISE mit den Headlinern Apocalyptica und Saxon sowie 24 weiteren Bands war mit rund 4.000 Gäste erneut ausverkauft.

Einen ausführlichen Nachbericht vom METAL HAMMER PARADISE 2025 mit allen Bands, Rahmenprogramm und exklusiven Fotos lest ihr in METAL HAMMER-Ausgabe 02/2026, ab 16.1.2026 im Handel! Mit einem umjubelten Konzert der Metal-Legenden Saxon hat die zwölfte Ausgabe des METAL HAMMER PARADISE am Weißenhäuser Strand ein euphorisches Ende gefunden. Der Termin für die kommende Ausgabe ist mit dem 27. und 28. November 2026 bereits bestätigt. Für das nächste METAL HAMMER PARADISE waren bereits am Abend des letzten Festival-Tags mehr als 90 Prozent der Tickets verkauft. Die Konzert-Highlights der diesjährigen Ausgabe wurden von Arte live übertragen und sind ganzjährig in der Arte-Mediathek verfügbar.…