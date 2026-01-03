Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Leyka live on tour

teilen
mailen
teilen

Alles über Leyka

teilen
mailen
teilen

Nächster Artikel

Vorheriger Artikel

Zuletzt kommentiert
Meistgelesen
Neue Reviews
Peter Criss schwärmt von der Arbeit an seinem Soloalbum
Peter Criss
Der einstige Kiss-Schlagzeuger Peter Criss hat ein neues Soloalbum am Start. Die Entstehung dessen sei wie ein Jungbrunnen gewesen.
Das neue Soloalbum, das Original-Kiss-Schlagzeuger Peter Criss freimütig nach sich selbst benannt hat, ist taufrisch auf dem Markt. Unterstützung erhielt der 79-Jährige dabei von Billy Sheehan (The Winery Dogs, Mr. Big) und Matthew Montgomery alias Piggy D. (Marilyn Manson, Ex-Rob Zombie, Murderdolls) am Bass, John 5 (Mötley Crüe, Ex-Marilyn Manson) und Mike McLaughlin an der Gitarre sowie Paul Shaffer am Klavier. Wie ein Vögelchen Im Gespräch mit Billboard überschlägt sich der Musiker fast vor Begeisterung und erklärt: „Ich habe mein ganzes Herzblut hineingesteckt. Meine Stimme klingt immer noch wie die eines Vogels. Mann, habe ich ein Glück! Ich hatte das Gefühl,…
Weiterlesen
Zur Startseite