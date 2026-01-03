Lamp Of Murmuur live on tour

Das METAL HAMMER Paradise findet auch 2025 wieder am Weissenhäuser Strand statt. Alle Infos zum Indoor-Festival hier. Crimson Veil mussten absagen, Warrant springen ein.

Datum Das METAL HAMMER PARADISE findet am 28. und 29. November 2025 statt. Veranstaltungsort Veranstaltungsort ist der Ferienpark Weissenhäuser Strand. Der liegt direkt an der A1 in einer Dünenlandschaft an der Ostsee. Adresse: Seestraße 1 23758 Oldenburg in Holstein Preise & Tickets Tickets sind erhältlich unter www.metal-hammer-paradise.de oder telefonisch unter 0180-6502501. Bands Hier findet ihr alle bestätigten Bands. Neu hinzugekommene Acts sind fett markiert. Apocalyptica April Art Benediction Blacktoothed Bonsai Kitten Brainstorm Brothers Of Metal Crimson Veil D-A-D Dymytry Paradox Endseeker Eternal Evil Fateful Finality Induction Invoke Iron Savior J.B.O. Kanonenfieber Nestor The Night Eternal Rhapsody Of Fire Saxon…