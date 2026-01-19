Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Pothead live on tour

teilen
mailen
teilen

Alles über Pothead

teilen
mailen
teilen

Nächster Artikel

Vorheriger Artikel

Zuletzt kommentiert
Meistgelesen
Neue Reviews
Rob Halford feiert 40 Jahre Alkoholabstinenz
Rob Halford mit Judas Priest @ Olympiahalle München, 13.7.2025
Judas Priest-Sänger Rob Halford hat es vollbracht, 40 Lenze lang keinen Alkohol mehr zu trinken. Da kann man nur gratulieren!
Rob Halford trinkt bekanntlich keinen Alkohol — und zwar schon seit einer geraumen Zeit. Um genau zu sein: Es ist mittlerweile ganze 40 Jahre her, dass der Judas Priest-Frontmann Bier, Wein, Schnaps und Co. abgeschworen hat. Über dieses freudige Nüchternheitsjubiläum spricht der 74-Jährige auch in einer Videobotschaft, die es in den Sozialen Medien zu sehen gibt. Von Tag zu Tag "Ich stehe heute hier mit tiefer Dankbarkeit, denn ich feiere, dass ich seit 40 Jahren trocken bin", eröffnet der britische Metal-Gott. "Vor vier Jahrzehnten habe ich die Entscheidung getroffen, den gesamten Kurs meines Leben zu ändern und aus der Dunkelheit…
Weiterlesen
Zur Startseite