Quicksand live on tour

Anlässlich des 30. Jubiläums von THE JESTER RACE reisen wir in der Zeit zurück und blicken auf die Entstehungsgeschichte des Werks.
Als THE JESTER RACE im Februar 1996 erschien, war es weit mehr als nur das zweite Album von In Flames. Es war der Moment, in dem die Band endlich ein festes Gesicht bekam. Zum ersten Mal standen Anders Fridén am Mikrofon und Björn Gelotte am Schlagzeug - zwei Personalien, die den Klang und die Identität der Göteborger in den kommenden Jahrzehnten prägen sollten. Nach Jahren wechselnder Sänger und Schlagzeuger waren In Flames plötzlich ein Quintett mit klarer Vision. Der Klang der Zukunft Musikalisch knüpfte THE JESTER RACE deutlich stärker an die 1994er EP SUBTERRANEAN an als an das Debüt LUNAR…
Zuletzt kommentiert
Die zwanzig besten Metal-Bands mit Frauengesang
Die 20 besten Bands mit Frontfrau aus unterschiedlichen Genres von Symphonic- über Heavy- bis Death Metal seht und hört ihr hier.
Video: Corey Taylor schlägt Slipknot-Konzert-Besucher Handy aus der Hand
Gerechtfertigte Lektion oder überzogene Reaktion? Corey Taylor schlägt Konzertbesucher Smartphone aus der Hand.
Feuer und Naturgewalt: Rammstein auf dem Hurricane 2016 (Konzertbericht)
24.06.2016, Hurricane-Festival: Am Hurricane-Freitag hatte sich die NDH-Elite Rammstein angekündigt. METAL HAMMER war vor Ort und berichtet von Feuer und Naturgewalt.
Ehemaliger The Mars Volta-Sänger hat Gras für 1000$ die Woche geraucht
Der ehemalige The Mars Volta-Sänger Cedric Bixler-Zavala hatte laut eigener Aussage ein erhebliches Gras-Problem!
Kingsglaive: Final Fantasy XV: Die Charaktere des spektakulären CGI-Spielfilms im Überblick
Seht hier die Bilder der charismatischen Charaktere und erfahrt etwas zur Geschichte der Hauptfiguren König Regis und den mutigen Soldaten Nyx.